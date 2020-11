Foggia-Virtus Francavilla, le ultime e dove vederla gratis (Di domenica 22 novembre 2020) Foggia-Virtus Francavilla allo “Zaccheria” prenderà il via alle 14.30 di questo pomeriggio, per la 12a giornata del campionato di Serie C girone C. Derby pugliese dai pochi precedenti, ma che metterà in palio 3 punti che fanno gola, per motivi diversi, a entrambe le formazioni. Il momento del Foggia I Satanelli sono reduci dalla sconfitta subita mercoledì scorso contro il Teramo in trasferta, incontro deciso dalle reti di Cappa e Pinzauti nel corso del secondo segmento di gara. Prima di questo stop, I rossoneri erano riusciti a marciare in modo certamente apprezzabile, dal momento che in 4 incontri, avevano messo in fila 3 vittorie (Bari, Casertana, Cavese) e un pareggio (Turris). La classifica, prima della sfida odierna, vede il Foggia nella zona playoff con 13 punti dopo 10 giornate. In casa la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020)allo “Zaccheria” prenderà il via alle 14.30 di questo pomeriggio, per la 12a giornata del campionato di Serie C girone C. Derby pugliese dai pochi precedenti, ma che metterà in palio 3 punti che fanno gola, per motivi diversi, a entrambe le formazioni. Il momento delI Satanelli sono reduci dalla sconfitta subita mercoledì scorso contro il Teramo in trasferta, incontro deciso dalle reti di Cappa e Pinzauti nel corso del secondo segmento di gara. Prima di questo stop, I rossoneri erano riusciti a marciare in modo certamente apprezzabile, dal momento che in 4 incontri, avevano messo in fila 3 vittorie (Bari, Casertana, Cavese) e un pareggio (Turris). La classifica, prima della sfida odierna, vede ilnella zona playoff con 13 punti dopo 10 giornate. In casa la ...

