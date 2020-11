Focolaio Covid nell’Uruguay. Suarez si scusa: “Abbiamo abbassato la guardia” (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche Luis Suarez ha contratto il Coronavirus. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha scatenato diverse polemiche, avendo preso parte a un barbecue organizzato insieme ad alcuni compagni con la Nazionale uruguaiana senza le necessarie precauzioni, prima di scoprire la positività al Covid 19. Di conseguenza si è formato un Focolaio all'interno della squadra. Suarez ha spiegato il suo punto di vista come ha riportato TMW: "Ci sono tante persone che ci criticano, abbiamo sbagliato e ci scusiamo. Non dobbiamo neanche fare le cose così grandi, dobbiamo riconoscerlo e basta. Ci prenderemo carico delle nostre responsabilità se sarà necessario. Il contagio non è venuto con la foto, questo è chiaro. Siamo stati sfortunati ad avere un contagiato nella Colombia durante la gara contro di loro. La positività Matías Viña è stato un ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche Luisha contratto il Coronavirus. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha scatenato diverse polemiche, avendo preso parte a un barbecue organizzato insieme ad alcuni compagni con la Nazionale uruguaiana senza le necessarie precauzioni, prima di scoprire la positività al19. Di conseguenza si è formato unall'interno della squadra.ha spiegato il suo punto di vista come ha riportato TMW: "Ci sono tante persone che ci criticano, abbiamo sbagliato e ci scusiamo. Non dobbiamo neanche fare le cose così grandi, dobbiamo riconoscerlo e basta. Ci prenderemo carico delle nostre responsabilità se sarà necessario. Il contagio non è venuto con la foto, questo è chiaro. Siamo stati sfortunati ad avere un contagiato nella Colombia durante la gara contro di loro. La positività Matías Viña è stato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Focolaio Coronavirus in Rssa Monopoli: decessi salgono a 14. 25 casi in struttura nel Foggiano La Gazzetta del Mezzogiorno La Unahotels crolla a Pesaro

REGGIO EMILIA. La Unahotels crolla a Pesaro nella prima sfida dopo un mese di stop a causa del focolaio di Covid. Al via Filloy ferisce la sua ex squadra con una tripla. Più tonica dei reggiani, Pesar ...

Covid. Montaione, nella Rsa la 27esima vittima

Nella Rsa Villa Serena, dove da un mese si è sviluppato un focolaio di coronavirus, è morto un anziano di 86 anni ...

