Flick | «Noi insoddisfatti | ma la squadra le ha tentate tutte» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Hansha parlato dopo il pareggio del Bayern Monaco contro il Werder Brema Hans, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro il Werder Brema. «Soprattutto nel primo tempo, non siamo riusciti a creare spazi lateralmente. Nei pochi momenti in cui abbiamo creato qualcosa non siamo stati particolarmente pericolosi, il Werder difendeva davvero bene. Poi siamo andati sotto 1-0. Avremmo dovuto difendere molto meglio, lo sappiamo. È per questo che non siamo soddisfatti di questa gara». Leggi su Calcionews24.com