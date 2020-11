Fiorentina, ritorno di Prandelli amarissimo: colpo Benevento, 1-0 al Franchi (Di domenica 22 novembre 2020) Parte male la seconda avventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina: la Viola perde 1-0 al Franchi contro il Benevento di Pippo Inzaghi, che interrompe la striscia di 5 sconfitte tra campionato e Coppa Italia. Decide un gol di Improta al 52', con i padroni di casa incapaci di reagire seriamente. Brutta notizia anche l'infortunio di Ribery alla fine del primo tempo. Nota statistica: l'ultima partita di Prandelli con la Fiorentina fu a Bari, il 16 maggio 2010. Anche allora finì con una sconfitta per 1-0. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Parte male la seconda avventura di Cesaresulla panchina della: la Viola perde 1-0 alcontro ildi Pippo Inzaghi, che interrompe la striscia di 5 sconfitte tra campionato e Coppa Italia. Decide un gol di Improta al 52', con i padroni di casa incapaci di reagire seriamente. Brutta notizia anche l'infortunio di Ribery alla fine del primo tempo. Nota statistica: l'ultima partita dicon lafu a Bari, il 16 maggio 2010. Anche allora finì con una sconfitta per 1-0.

