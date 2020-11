Fiorentina da horror | la “prima” di Prandelli è un disastro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Non certo il ritorno sulla panchina dellache sognava Cesare: prestazione molto deludente e il Benevento può risorgere Uno giù di lì il ritorno dialla. Al Franchi arriva infatti una clamorosa sconfitta contro il Benevento, ma soprattutto una performance davvero inconcludente e poco determinata per i Viola. Insomma, l’esatto opposto di quel che ci si attenderebbe dopo un cambio di allenatore. A poco è bastato il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a 4. Così come non è servito ruotare i centrocampisti più volte nel corso del match e poi schierare a lungo anche la coppia d’attacco “pesante” formata da Cutrone e Vlahovic. Tattica a parte, però, è stato l’atteggiamento dei giocatori a deludere. In pochissimi a salvarsi, lo sterile possesso ha ...