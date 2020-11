Fiorentina-Benevento oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di Fiorentina-Benevento, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Cesare Prandelli fa il suo secondo esordio sulla panchina della Viola, dove torna a sedersi ad anni di distanza dalla prima esperienza. Gli uomini di Filippo Inzaghi vanno a caccia di punti per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. L’incontro, previsto oggi domenica 22 novembre alle ore 12:30, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Cesare Prandelli fa il suo secondo esordio sulla panchina della Viola, dove torna a sedersi ad anni di distanza dalla prima esperienza. Gli uomini di Filippo Inzaghi vanno a caccia di punti per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. L’incontro, previstodomenica 22 novembre alle ore 12:30, sarà trasmesso intv su DAZN 1, oltre che insulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace.

