Fiorentina-Benevento | le probabili formazioni del match

Dopo 10 anni Cesare Prandelli torna a sedere sulla panchina della "sua" Fiorentina: subito cambio di modulo e 4-3-3 pronto per il lunch match contro i Benevento Fiorentina-Benevento sarà soprattutto la partita del ritorno all'Artemio Franchi di Cesare Prandelli: l'ex ct della Nazionale italiana farà il suo "esordio" sulla panchina viola nel lunch match delle 12,30. Avversario di giornata sarà la squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla deludente partita contro lo Spezia e in un momento di forma tutt'altro che esaltante. Le probabili formazioni di Fiorentina-Benevento QUI Fiorentina – Con Prandelli in panchina subito cambio di modulo per i viola: si passa ad un 4-3-3 con Cutrone terminale offensivo.

