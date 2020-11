Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali (Di domenica 22 novembre 2020) Tutto è quasi pronto per il lunch match delle 12.30 tra Fiorentina-Benevento che darà il via alle sfide della domenica per l'8^ giornata di Serie A. Mister Prandelli e mister Inzaghi hanno annunciato i 22 che andranno in campo.caption id="attachment 1024147" align="alignnone" width="535" Ribery (Getty Images)/captionFiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ribery, Bonaventura, Kouame; VlahovicBenevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Sau; Moncini ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Tutto è quasi pronto per il lunch match delle 12.30 trache darà il via alle sfide della domenica per l'8^ giornata di Serie A. Mister Prandelli e mister Inzaghi hanno annunciato i 22 che andranno in campo.caption id="attachment 1024147" align="alignnone" width="535" Ribery (Getty Images)/caption(4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ribery, Bonaventura, Kouame; Vlahovic(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Sau; Moncini ITA Sport Press.

genovesergio76 : Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: gioca Dusan Vlahovic via @OneFootball. Leggilo qui: - Fantacalcio : Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali - azalat_ : ?? Palinsesto di oggi ?? Domenica 22 Novembre #SerieA ???? (12:30) #Fiorentina - #Benevento (15:00) #Inter - #Torino… - sportli26181512 : Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: c'è Igor, out Pulgar e Lapadula: Sono da poco ufficiali le formazion… - infobetting : Fiorentina-Benevento (22 novembre ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, -