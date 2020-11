Fiorentina Benevento | Bonaventura non ce la fa | c’è Duncan

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020)costretto al forfait, contro ilscenderà in campoGiacomoera tra i titolari nella formazione ufficiale dellacontro il. Pochi istanti prima del fischio d’inizio, però, Prandelli è stato costretto al cambio last-minute. Il centrocampista, infatti, non ce l’ha fatta e il suo posto scenderà in campo Alfred. Leggi su Calcionews24.com