Fiorentina-Benevento 0-1, Improta inguaia l'esordio di Prandelli

Cesare Prandelli battezza con una sconfitta il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. Nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A la Viola perde 1-0 in casa col Benevento e resta inchiodata a otto punti. Al Franchi primo tempo bloccato e con poche occasioni. Nella ripresa poi Improta decide la gara al 52' con un destro preciso dal limite. Inzaghi torna a vincere dopo quattro ko di fila.

Risultati: Crotone-Lazio 0-2, Spezia-Atalanta 0-0, Juventus-Cagliari 2-0, Fiorentina-Benevento 0-1, ore 15 Inter-Torino, Roma-Parma, Sampdoria-Bologna, Verona-Sassuolo, ore 18 Udinese-Genoa, ore 20.45 Napoli-Milan

Classifica: Milan 17, Juventus 16, Sassuolo 15, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta 14, Inter, Verona 12, Sampdoria, Cagliari 10, Spezia, Benevento 9

