Fiore: “Voglio l’Italia, posso fare grandi cose. Palermo, quanti ricordi! Tornare in Sicilia? Ho un sogno” (Di domenica 22 novembre 2020) "Tornare a Palermo? Sarebbe un sogno riportarli dove li avevo lasciati".Lo ha detto Corentin Fiore. L'ex difensore rosanero - attualmente svincolato -, intervenuto ai microfoni di TuttoC, si è raccontato a 360°. Tanti i temi toccati dal classe '95: l'Europa League, il Palermo, la Serie C e, adesso, la trepidante attesa di una chiamata.La sua ultima annata tra la Serie A belga e il Teramo: "Mi aveva voluto tanto mister Tedino e per questo avevo deciso di salutare il Cercle Brugge nonostante fossi nella massima serie. Dopo due settimane in Italia, però, è nato mio figlio e sono tornato in Belgio per assistere alla nascita. Quando sono ritornato in Italia il mister è stato esonerato e non ho avuto grande feeling con il suo successore. Poi è arrivato il Coronavirus e la stagione si è praticamente conclusa lì. Siamo in ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) "? Sarebbe un sogno riportarli dove li avevo lasciati".Lo ha detto Corentin. L'ex difensore rosanero - attualmente svincolato -, intervenuto ai microfoni di TuttoC, si è raccontato a 360°. Tanti i temi toccati dal classe '95: l'Europa League, il, la Serie C e, adesso, la trepidante attesa di una chiamata.La sua ultima annata tra la Serie A belga e il Teramo: "Mi aveva voluto tanto mister Tedino e per questo avevo deciso di salutare il Cercle Brugge nonostante fossi nella massima serie. Dopo due settimane in Italia, però, è nato mio figlio e sono tornato in Belgio per assistere alla nascita. Quando sono ritornato in Italia il mister è stato esonerato e non ho avuto grande feeling con il suo successore. Poi è arrivato il Coronavirus e la stagione si è praticamente conclusa lì. Siamo in ...

