Filoncini al forno | la ricetta speciale per una merenda impeccabile

(Di domenica 22 novembre 2020)al: vi proponiamo ladell’impastoper preparare unagolosissima edPreparare una buonaper la famiglia e soprattutto per i bambini a volte può essere davvero faticoso. Bisogna inventarsi qualcosa che possa piacere a tutti, che li soddisfi e che li faccia arrivare a cena senza i morsi della fame. Sarebbe sempre preferibile dare ai ragazzi e ai bambini qualcosa di sano come frutta fresca, yogurt e cereali ricchi di fibre, ma ammettiamolo, ogni tanto è proprio bello viziare i propri figli. Lache oggi vogliamo proporvi allora farà proprio al caso vostro, si prepara in pochi minuti e siamo sicuri che farà splendere i volti dei vostri bambini! Vediamo cosa ci occorre ...

Ultime Notizie dalla rete : Filoncini forno

Altranotizia

Come fare il pane e il lievito naturale in casa in pochi e semplici passi e rendere il tuo pane particolare e saporito ...I pepatelli abruzzesi sono dei dolcetti molto facili da preparare e ricchi di mandorle e di miele. Da provare per le feste.