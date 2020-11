(Di domenica 22 novembre 2020)(foto Ansa): 'Comuni vanno messi al centro.e Roma posessere trainanti per l'Italia' 23 ottobre 2020 ' Miildi, amo la mia citta', amo tutto di ...

ValeMameli : RT @marioerdrago: Questa la aggiungiamo alla rubrica: 'E dimmi, con quale partito vorresti farlo?' :) @stax7580 @MarceVann - Notiziedi_it : Fico: “Mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli, ma sono il Presidente della Camera” - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAPOLI - Fico: 'Io sindaco? Mi piacerebbe, amo tutto della mia città, ma ora penso a fare il presidente della Camera' h… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAPOLI - Fico: 'Io sindaco? Mi piacerebbe, amo tutto della mia città, ma ora penso a fare il presidente della Camera' h… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAPOLI - Fico: 'Io sindaco? Mi piacerebbe, amo tutto della mia città, ma ora penso a fare il presidente della Camera' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Fico piacerebbe

Roberto Fico sindaco di Napoli. Lo scenario, o quantomeno la possibilità, esce fuori in questa domenica 22 novembre 2020 in tv ed ...II presidente della Camera, Roberto Fico, a "Mezz'ora in più" su Raitre si sofferma su diversi temi di stretta attualità politica. "È giusto il discorso del presidente Mattarella" ed ora "più che mai ...