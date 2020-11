Festa in casa tra nove studenti dopo la mezzanotte, i vicini chiamano la polizia: lo avevano già fatto a ottobre (Di domenica 22 novembre 2020) Erano degli 'irriducibili' della , anzi della movida casalinga. Una comitiva di 9 spagnoli di , tra i 20 e il 24 anni, aveva l'abitudine di organizzare party a casa fino a tardi dopo la mezzanotte, ... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) Erano degli 'irriducibili' della , anzi della movidalinga. Una comitiva di 9 spagnoli di , tra i 20 e il 24 anni, aveva l'abitudine di organizzare party afino a tardila, ...

GrandeFratello : Partecipa ai nostri sondaggi e scegli l’imperatore della festa antica Roma di #GFVIP di questa sera. I tre prescel… - MediasetTgcom24 : Vercelli, 7 in casa senza mascherina per una festa di compleanno: multati #multa - SkySportMotoGP : ?? Festa grande in casa @suzukimotogp ?? Titolo piloti dopo 20 anni ?? ?? @MotoGP #ValenciaGP ???? #SkyMotori #SkyMotoGP… - eallorafanculo : @bluemoovn__ lui ieri che ha organizzato una festa a casa sua e ha messo anche le storie ???????? - BF73_Barbara : Il piatto della #domenicadinovembre #speciale per #lasportiva di casa #festa #buonadomenica e #nonsolo… -