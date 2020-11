Federazione di Centrodestra? La proposta di Salvini non convince Forza Italia

Leggi su dire

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA – “La federazione di centrodestra proposta da Salvini mi sembra più una trappola che una proposta interessante. Condivido la definizione del collega Brunetta su ‘opa ostile’ e dico di più, questa federazione di centrodestra è solo un modo per creare una distrazione di massa in un periodo in cui i partiti dovrebbero fare altro”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola.