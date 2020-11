Fatturato industrie, calo dell’oltre 3%: in ribasso anche gli ordinativi (Di domenica 22 novembre 2020) L’Istat ha stimato che nel mese di settembre il Fatturato dell’industria sia diminuiti in termini congiunturali del 3,2% ed ha interrotto la percentuale positiva dei quattro mesi precedenti L’Istat ha realizzato il rapporto riguardante il Fatturato dell’industria che, nel mese di settembre, si stima sia diminuito in termini congiunturali del 3,2%, interrompendo così la striscia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 22 novembre 2020) L’Istat ha stimato che nel mese di settembre ildell’industria sia diminuiti in termini congiunturali del 3,2% ed ha interrotto la percentuale positiva dei quattro mesi precedenti L’Istat ha realizzato il rapporto riguardante ildell’industria che, nel mese di settembre, si stima sia diminuito in termini congiunturali del 3,2%, interrompendo così la striscia L'articolo proviene da Inews.it.

coldiretti : Industria, Coldiretti: tiene l’alimentare con un fatturato che a settembre rimane praticamente stabile (-0,4%) risp… - Gianfra33984664 : RT @omaronnis: Anche in #Sardegna il fatturato viene prima della salute. In questo caso, è il fatturato delle industrie belliche. L'unica o… - MonniAlberto : RT @omaronnis: Anche in #Sardegna il fatturato viene prima della salute. In questo caso, è il fatturato delle industrie belliche. L'unica o… - gate_of_wind : RT @omaronnis: Anche in #Sardegna il fatturato viene prima della salute. In questo caso, è il fatturato delle industrie belliche. L'unica o… - MereuAngelo : RT @omaronnis: Anche in #Sardegna il fatturato viene prima della salute. In questo caso, è il fatturato delle industrie belliche. L'unica o… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatturato industrie Fatturato industrie, calo dell’oltre 3%: in ribasso anche gli ordinativi Inews24 Mediobanca analizza i bilanci dell'era Covid

Le compagnie WebSoft, la Gdo e l’elettronica hanno messo a segno incrementi in ciascuno dei trimestri considerati. Più complesso il panorama del food.

L'economia siciliana in ginocchio con il Covid-19. Fatturati ridotti, occupazione in calo del 2,5%

L’economia della Sicilia è in ginocchio. Una situazione congiunturale aggravata ulteriormente dalla crisi causata dalla pandemia e dalle misure di contenimento del contagio. Dal turismo all’edilizia, ...

Le compagnie WebSoft, la Gdo e l’elettronica hanno messo a segno incrementi in ciascuno dei trimestri considerati. Più complesso il panorama del food.L’economia della Sicilia è in ginocchio. Una situazione congiunturale aggravata ulteriormente dalla crisi causata dalla pandemia e dalle misure di contenimento del contagio. Dal turismo all’edilizia, ...