“Famoso grazie a loro”. Domenica In, gaffe al veleno di Mara Venier su Gilles Rocca in collegamento: furia in rete (Di domenica 22 novembre 2020) Trionfo di Gilles Rocca e Lucrezia Lando nella finale di ‘Ballando con le Stelle’. La coppia vince il programma di Rai Uno con il 58% dei voti da casa. Secondo posto per Paolo Conticini e Veera Kinnunen, medaglia d’argento dopo la sfida persa con la coppia vincente. Podio di bronzo per Alessandra Mussolini, affiancata eccezionalmente da Samuel Peron: l’onorevole avrebbe infatti dovuto disputare la finale insieme a Maykel Fonts, ma il ballerino è risultato positivo al Covid-19. Da qui la decisione di affiancarle un nuovo partner, con il quale però Mussolini non aveva ancora mai provato. L’ultima puntata del dancing show Rai si chiude con qualche polemica: da segnalare quella via Twitter di Massimo Lopez contrariato dall’eliminazione di Tullio Solenghi (primo escluso dalla gara e a sua volta responsabile di un gestaccio verso il giurato Mariotto): ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Trionfo die Lucrezia Lando nella finale di ‘Ballando con le Stelle’. La coppia vince il programma di Rai Uno con il 58% dei voti da casa. Secondo posto per Paolo Conticini e Veera Kinnunen, medaglia d’argento dopo la sfida persa con la coppia vincente. Podio di bronzo per Alessandra Mussolini, affiancata eccezionalmente da Samuel Peron: l’onorevole avrebbe infatti dovuto disputare la finale insieme a Maykel Fonts, ma il ballerino è risultato positivo al Covid-19. Da qui la decisione di affiancarle un nuovo partner, con il quale però Mussolini non aveva ancora mai provato. L’ultima puntata del dancing show Rai si chiude con qualche polemica: da segnalare quella via Twitter di Massimo Lopez contrariato dall’eliminazione di Tullio Solenghi (primo escluso dalla gara e a sua volta responsabile di un gestaccio verso il giurato Mariotto): ...

