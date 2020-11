Fabrizio Moro: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, amori, figli, il nuovo album (Di domenica 22 novembre 2020) Torna puntuale l’appuntamento con Domenica In. Nella puntata in onda oggi, domenica 22 novembre, per lo spazio dedicato alla musica interverrà in studio il cantautore Fabrizio Moro, che ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo “Canzoni d’amore nascoste” e con la sua chitarra si esibirà in un medley di tutti i suoi successi. Conosciamolo meglio… Fabrizio Moro: chi è, anni, carriera Fabrizio Moro, all’anagrafe Fabrizio Mobrici, è nato a Roma – nel quartiere periferico di San Basilio – il 9 aprile del 1975 sotto il segno dell’Ariete, figlio di genitori calabresi. Ha studiato presso l’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, a Roma. Si è poi trasferito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 novembre 2020) Torna puntuale l’appuntamento con Domenica In. Nella puntata in onda oggi, domenica 22 novembre, per lo spazio dedicato alla musica interverrà in studio il cantautore, che ha appena pubblicato undal titolo “Canzoni d’amore nascoste” e con la sua chitarra si esibirà in un medley di tutti i suoi successi. Conosciamolo meglio…: chi è,, all’anagrafeMobrici, è nato a Roma – nel quartiere periferico di San Basilio – il 9 aprile del 1975 sotto il segno dell’Ariete,o di genitori calabresi. Ha studiato presso l’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, a Roma. Si è poi trasferito ...

CorriereCitta : Fabrizio Moro: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, amori, figli, il nuovo album #fabriziomoro… - RADIOEFFEITALIA : Fabrizio Moro - Il senso di ogni cosa (2020 Version) - lapacechenonho_ : RT @GioTanner: !!IMPORTANTE!! Per chi vuole il NUOVO cd di FABRIZIO MORO GRATIS c'è una persona che non essendo italiana lo ha comprato sul… - eternita_l : RT @GioTanner: !!IMPORTANTE!! Per chi vuole il NUOVO cd di FABRIZIO MORO GRATIS c'è una persona che non essendo italiana lo ha comprato sul… - Franciscktrue : RT @GioTanner: !!IMPORTANTE!! Per chi vuole il NUOVO cd di FABRIZIO MORO GRATIS c'è una persona che non essendo italiana lo ha comprato sul… -