Fabrizio Moro a Domenica In: Mara Venier e la telefonata di Ultimo (Di domenica 22 novembre 2020) Fabrizio Moro ospite a Domenica In: Mara Venier racconta la telefonata di Ultimo e il retroscena svelato da Elena Sofia Ricci su Sanremo. Fabrizio Moro ospite a Domenica In si racconta attraverso le sue “Canzoni d’amore nascoste” ascoltando le parole di stima di Elena Sofia Ricci che ha raccontato anche un retroscena sulla sua partecipazione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 22 novembre 2020)ospite aIn:racconta ladie il retroscena svelato da Elena Sofia Ricci su Sanremo.ospite aIn si racconta attraverso le sue “Canzoni d’amore nascoste” ascoltando le parole di stima di Elena Sofia Ricci che ha raccontato anche un retroscena sulla sua partecipazione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Im_Asia_03 : Fabrizio Moro grazie per come sei, per le tue canzoni, per quello che dici. Grazie ?? #DomenicaIn - isabellamisceo : RT @Ca89Carmen: Fabrizio Moro che non ride mai. Olio su tela - minikid__ : ah comunque oltre osimhen defrel leao e dybala che grazie a fabrizio moro è morto, si è rotto anche kalinic ???? - effettomusic : “CANZONI D'AMORE NASCOSTE”- LA NUOVA RACCOLTA DI #FABRIZIOMORO #effettomusic #domenicain #music #Sanremo2021… -