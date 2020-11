Everton | Ancelotti | «La cosa più importante oggi era vincere»

(Di domenica 22 novembre 2020) Carlo, allenatore dell’, ha parlato della vittoria contro il Fulham con un corposo 2-3. Ecco le sue parole Carlo, tecnico dell’, ha parlato della vittoria contro il Fulham. Ecco le sue dichiarazioni dopo il ritorno ai 3 punti. «Lapiùera tornare a. Abbiamo perso energie nella ripresa, i giocatori erano stanchi, ho cambiato per mettere più gambe fresche in campo ma abbiamo perso un po’ di qualità e abbiamo dovuto difendere il risultato ma alla fine è andata bene». Leggi su Calcionews24.com

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha parlato della vittoria contro il Fulham con un corposo 2-3. Ecco le sue parole ...