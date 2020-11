Eurotour | sudafricani sempre al proscenio | Nienaber leader

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 22 novembre 2020) I giocatoricontinuano ad essere i protagonisti nel Joburg Open, torneo organizzato in collaborazione tra European Tour e Sunshine Tour, che si sta svolgendo sul percorso del Randpark GC (par 71), a Johannesburg in Sudafrica, dove guida la graduatoria Wilcocon 197 (63 67 67, -16) colpi e Lorenzo Scalise è 34° con 209 (67 70 72, -4). Ben quattro giocatori di casa sono tra i primi sei classificati dopo la terza giornata che ha avuto quale prologo la conclusione del secondo giro, sospeso per l`oscurità. Il ventenne, in cerca del primo successo, è tornato al vertice con un 67 (-4, sei birdie, due bogey) dove era già stato nel turno d`apertura e precede di misura il danese Joachim B. Hansen (198, -15).I due sembrano potersi contendere la vittoria in un testa a testa, poiché sono lontani i quattro concorrenti ...