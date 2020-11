Era Marta Di Giulio di Amici 4: oggi a 36 anni confessa: “Sono diventata famosa” [FOTO] (Di domenica 22 novembre 2020) Marta Di Giulio ha iniziato a studiare danza fin da bambina dopo essersi trasferita a Sezze. Con il suo primo tutù e le prime scarpette da ballo, l’ex allieva di Amici ha cominciato ad allenarsi e ad appassionarsi alla disciplina per poi esibirsi in pubblico dimostrando talento e tenacia. Non a caso la Di Giulio, fin da bambina ha avuto la capacità di affascinare chiunque la guardasse danzare. Dopo tanto studio ecco che nel 2004 approda improvvisamente ad Amici catapultandosi in una realtà pressoché ancora molto sconosciuta per la Di Giulio. Infatti, come ha raccontato a ViviSaar ad accompagnarla e a incoraggiarla ai provini di Amici è stata la madre. Una donna che l’ha sempre spronata ad essere autonoma e a vivere la sua vita al massimo. “Mia mamma, un giorno, mi ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 22 novembre 2020)Diha iniziato a studiare danza fin da bambina dopo essersi trasferita a Sezze. Con il suo primo tutù e le prime scarpette da ballo, l’ex allieva diha cominciato ad allenarsi e ad appassionarsi alla disciplina per poi esibirsi in pubblico dimostrando talento e tenacia. Non a caso la Di, fin da bambina ha avuto la capacità di affascinare chiunque la guardasse danzare. Dopo tanto studio ecco che nel 2004 approda improvvisamente adcatapultandosi in una realtà pressoché ancora molto sconosciuta per la Di. Infatti, come ha raccontato a ViviSaar ad accompagnarla e a incoraggiarla ai provini diè stata la madre. Una donna che l’ha sempre spronata ad essere autonoma e a vivere la sua vita al massimo. “Mia mamma, un giorno, mi ...

