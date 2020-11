Elisa Isoardi senza freni | “Sono pazza di lui | la moglie lo sa benissimo”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 22 novembre 2020)nega di avere un flirt con Raimondo Todaro Dopo essere stati eliminati, in vista della semifinale di Ballando con le Stelle 15,e Raimondo Todaro sono stati ripescati. In queste ultime settimane tutti si sono accorti che tra l’ex conduttrice de La prova del cuoco e il danzatore siciliano si è instaurato un particolare feeling. Tuttavia, chiamati in causa i diretti interessati hanno sempre smentito di avere un flirt. A sorpresa, in diretta televisiva, la professionista piemontese si è lasciata sfuggire una rivelazione sui suoi sentimenti per un altro ballerino. Di chi si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. La conduttrice piemontese città di Tullio Solenghi Dopo aver visto il feeling che si è creato sia sul palcoscenico di Ballando con le Stelle che ...