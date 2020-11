Elena Sofia Ricci | vittima di violenze da bambina | confessa l’enorme sofferenza

Leggi su yeslife

(Di domenica 22 novembre 2020) L’attricerivela in diretta tv un dettaglio scabroso della sua infanzia: nulla sarebbe stato più come prima. L’attrice fiorentinadopo un silenzio durato quasi cinquant’anni si èta in una recente intervista. L’interprete di Lucia, la mamma apprensiva e vivace della celebre serie I Cesaroni ha raccontato come nella L'articolo proviene da YesLife.it.