Elena Sofia Ricci si rivolge ai giovani: “Guadate Rita Levi Montalcini giovedì sera” (Di domenica 22 novembre 2020) giovedì sera un appuntamento da non perdere su Rai 1 con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Rita Levi Montalcini. L’attrice ospite oggi a Domenica In rivolge un invito principalmente ai giovani, chiede loro di guardare il film in cui lei interpreta il Premio Nobel ma ricorda che al i là di quell’importante riconoscimento Rita Levi Montalcini è un monumento di cui essere orgogliosi: “In un momento come questo mi auguro che tanti ragazzi guardino questo film giovedì e ovviamente è dedicato ai medici, ai ricercatori, agli scienziati come lei che ci devono tirare fuori da questo guaio e anche da altri ma lei ai ragazzi teneva tantissimo. Lei è un esempio al di là del Premio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 22 novembre 2020)sera un appuntamento da non perdere su Rai 1 connel ruolo di. L’attrice ospite oggi a Domenica Inun invito principalmente ai, chiede loro di guardare il film in cui lei interpreta il Premio Nobel ma ricorda che al i là di quell’importante riconoscimentoè un monumento di cui essere orgogliosi: “In un momento come questo mi auguro che tanti ragazzi guardino questo filme ovviamente è dedicato ai medici, ai ricercatori, agli scienziati come lei che ci devono tirare fuori da questo guaio e anche da altri ma lei ai ragazzi teneva tantissimo. Lei è un esempio al di là del Premio ...

