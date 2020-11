Elena Sofia Ricci è Rita Levi Montalcini su Rai 1: «Una figura di donna molto contemporanea» (Di domenica 22 novembre 2020) Mara Venier durante la puntata di oggi, 22 Novembre 2020, ospiterà negli studi Fabrizio Frizzi di Rai 1 Elena Sofia Ricci. L’attrice sarà Rita Levi Montalcini nel nuovo film Rai in onda giovedì 26 Novembre 2020. Elena Sofia Ricci parlerà del suo nuovo ruolo e di tante alte curiosità. L’artista ha raccontato questa sua esperienza anche durante una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel vestire i panni del Premio Nobel per la Medicina, Elena Sofia Ricci ha provato un’emozione indescrivibile: «Questa figura di donna così protesa verso i giovani è molto contemporanea, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto ... Leggi su urbanpost (Di domenica 22 novembre 2020) Mara Venier durante la puntata di oggi, 22 Novembre 2020, ospiterà negli studi Fabrizio Frizzi di Rai 1. L’attrice sarànel nuovo film Rai in onda giovedì 26 Novembre 2020.parlerà del suo nuovo ruolo e di tante alte curiosità. L’artista ha raccontato questa sua esperienza anche durante una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel vestire i panni del Premio Nobel per la Medicina,ha provato un’emozione indescrivibile: «Questadicosì protesa verso i giovani è, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto ...

bubinoblog : È QUI LA FESTA! DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE I VINCITORI E I GIURATI DI BALLANDO CON LE STELLE - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A “Domenica In” su Rai1, un talk sulla finale di ‘Ballando con le stelle’ – Tra gli ospiti Elena Sofia… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A “Domenica In” su Rai1, un talk sulla finale di ‘Ballando con le stelle’ – Tra gli ospiti Elena Sofia… - MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti @ElenaSofiaOf @FabrizioMoroOff @TognazziR @GimboTognazzi e @mariasolet @BrunoVespa… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @ElenaSofiaOf @FabrizioMoroOff @TognazziR @GimboTognazzi e @mariasolet @BrunoVespa… -