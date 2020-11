Elena Santarelli | «Il lavoro non retribuito della mamma»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Le giornate di Elena Santarelli iniziano tutte le mattine alle 6.45, quando suona la sveglia. «Giacomo entra a scuola alle 8.15 quindi, considerando il traffico e il resto, non dobbiamo uscire di casa dopo le 8, è tutto calcolato. Mi sveglio presto per leggere i giornali, dare uno sguardo ai tg e anche per portare fuori il cane. È il famoso lavoro non retribuito della mamma» spiega Elena al telefono, appena uscita dal supermercato. Abituata com’è a controllare ogni cosa, era un po’ inevitabile che venisse scelta come madrina dell’iniziativa Home Safe Home – Casa sicura a misura di bambino, la campagna realizzata da Duracell, promotrice della tecnologia Baby Secure, insieme al Moige per sensibilizzare le famiglie sul tema della sicurezza domestica. Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli, circa l’82% dei genitori italiani ha figli che si sono fatti male in casa, e circa il 95% ha preso precauzioni per evitare qualsiasi tipo di incidente, dai classici paraspigoli alla messa in sicurezza di prodotti potenzialmente pericolosi come detersivi, medicinali e batterie. «Sono contenta di essere stata scelta dal Moige e da Duracell per la comunicazione che vogliono dare. Presto molta attenzione a tante cose, non solo alla salute, ma anche a quella domestica, ai piccoli incidenti» racconta Santarelli, madre di due figli, Giacomo e Greta.