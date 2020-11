Elena Ferrante consiglia 40 libri di 40 scrittrici

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 22 novembre 2020) La misteriosa, la scrittrice (o scrittore?) italiana vivente più amata al mondo continua a far parlare di sé pur non rivelando per scelta la sua identità. Lei che con la tetralogia de “L’amica geniale” e con gli altri suoi romanzi (La frantumaglia, L’amore molesto, I giorni dell’abbandono, L’invenzione occasionale, La vita bugiarda degli adulti, pubblicati tutti da e/o) ha venduto tredici milioni di copie in tutto il mondo, facendo appassionare gente comune come capi di Stato, pop star e registi, ha deciso di stilare una personale classifica per Bookshop.org, una libreria online, attiva dal 2020negli Stati Uniti e nel Regno Unito, nata per supportare economicamente le librerie indipendenti. Lasceglie quarantascritti da donne pubblicati negli ultimi sessant’anni e divenuti dei veri e ...