È fumata nera per l’elezione del presidente dell’Associazione nazionale magistrati: pesa la spaccatura sul documento programmatico (Di domenica 22 novembre 2020) fumata nera per l’elezione del presidente e la formazione della nuova giunta dell’Associazione nazionale magistrati. Al primo voto del comitato direttivo centrale, chiamato a scegliere il successore di Luca Poniz, sono state 28 le schede bianche e 4 voti ciascuno, quelli dei componenti dei rispettivi gruppi, sono andati agli unici due candidati: Aldo Morgigni per Autonomia e Indipendenza e Andrea Reale per Articolo 101. Il comitato dell’Anm si riunirà di nuovo sabato 5 dicembre, con eventuale prosecuzione il giorno successivo: la decisione è stata presa a maggioranza al termine della riunione, con il voto contrario dei quattro componenti della lista Articolo 101. Prima del voto odierno, dopo una pausa dei lavori, i gruppi di maggioranza, Area e Magistratura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020)perdele la formazione della nuova giunta. Al primo voto del comitato direttivo centrale, chiamato a scegliere il successore di Luca Poniz, sono state 28 le schede bianche e 4 voti ciascuno, quelli dei componenti dei rispettivi gruppi, sono andati agli unici due candidati: Aldo Morgigni per Autonomia e Indipendenza e Andrea Reale per Articolo 101. Il comitato dell’Anm si riunirà di nuovo sabato 5 dicembre, con eventuale prosecuzione il giorno successivo: la decisione è stata presa a maggioranza al termine della riunione, con il voto contrario dei quattro componenti della lista Articolo 101. Prima del voto odierno, dopo una pausa dei lavori, i gruppi di maggioranza, Area e Magistratura ...

Anm, il 5 dicembre nuova riunione su elezione giunta

