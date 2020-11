Drake Bell: un cambio di nome per il cantante (Di domenica 22 novembre 2020) Drake Bell, attore cantante e musicista statunitense è uno dei giovani più amati dalla generazione dei Millennials. Protagonista di diverse sit-com tra cui la celebre “Drake & Josh”, Bell si è distinto anche come cantante e autore musicale. Molto apprezzato soprattutto in America Latina, il giovane ha annunciato su Twitter un cambio di identità, o meglio, un cambio di nome. Da oggi egli cambia carta d’identità: da Drake Bell a Drake Campana, traduzione dall’inglese del suo cognome. Un avvicinamento alla comunità latina presso la quale è davvero molto seguito. Drake Bell: una nuova identità? L’ex star di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020), attoree musicista statunitense è uno dei giovani più amati dalla generazione dei Millennials. Protagonista di diverse sit-com tra cui la celebre “& Josh”,si è distinto anche comee autore musicale. Molto apprezzato soprattutto in America Latina, il giovane ha annunciato su Twitter undi identità, o meglio, undi. Da oggi egli cambia carta d’identità: daCampana, traduzione dall’inglese del suo cog. Un avvicinamento alla comunità latina presso la quale è davvero molto seguito.: una nuova identità? L’ex star di ...

zazoomblog : Drake Bell: un cambio di nome per il cantante - #Drake #Bell: #cambio #cantante - periodicodaily : Drake Bell: un cambio di nome per il cantante ~ Spettacolo Periodico Daily - feeIsoIonely : @habitualady Cara Delavingne e Drake Bell - CenobioThe : @DrakeBell Arruinaste mi vida Drake Bell - notsalvat0re : comunque scorpion di drake mi faceva cagare fino a qualche settimana fa, ascoltandolo meglio in realtà è un bell'album -

Ultime Notizie dalla rete : Drake Bell Drake Bell respinge le accuse di abusi della ex fidanzata: "Vuole solo i miei soldi" Movieplayer.it Drake Bell: un cambio di nome per il cantante

Il cantante statunitense Drake Bell cambia nome, affidando a instagram la diffusione delle sua nuova identità. Una novità inattesa per i fan.

Il cantante statunitense Drake Bell cambia nome, affidando a instagram la diffusione delle sua nuova identità. Una novità inattesa per i fan.