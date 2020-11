Dpcm Natale, "ora d'aria" ma non per tutti. Aperture limitatissime, la mossa di Conte: già l'ombra della "mazzata" della vigilia (Di domenica 22 novembre 2020) Dal 4 dicembre l'Italia riapre, ma "con prudenza". Tradotto: il nuovo Dpcm Natale allo studio di Giuseppe Conte, Roberto Speranza e Cts prevede timide riAperture, ma non per tutti. E se "ora d'aria" sarà tra un lockdown e l'altro, per qualcuno la zona rossa non finirà con le feste. Secondo un'indiscrezione del Corriere della Sera, i licei resteranno chiusi almeno fino a gennaio, fino a dopo l'Epifania. Segno che il governo non sa risolvere il problema dei trasporti, più che quello della sicurezza in classe. Poi si parla di "ristoranti e bar aperti la sera ma non durante le festività" (e sempre con il limite di 4 persone per tavolo), "orario prolungato per i negozi", "deroghe minime per lo spostamento tra le Regioni" ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Dal 4 dicembre l'Italia riapre, ma "con prudenza". Tradotto: il nuovoallo studio di Giuseppe, Roberto Speranza e Cts prevede timide ri, ma non per. E se "ora d'" sarà tra un lockdown e l'altro, per qualcuno la zona rossa non finirà con le feste. Secondo un'indiscrezione del CorriereSera, i licei resteranno chiusi almeno fino a gennaio, fino a dopo l'Epifania. Segno che il governo non sa risolvere il problema dei trasporti, più che quellosicurezza in classe. Poi si parla di "ristoranti e bar aperti la sera ma non durante le festività" (e sempre con il limite di 4 persone per tavolo), "orario prolungato per i negozi", "deroghe minime per lo spostamento tra le Regioni" ...

VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - LegaSalvini : LA RIBELLIONE CONTRO AMAZON: 'A NATALE COMPRATE NEI NEGOZI DI QUARTIERE' - LegaSalvini : LA RIBELLIONE CONTRO #AMAZON: 'A NATALE COMPRATE NEI NEGOZI DI QUARTIERE' - Libero_official : Divieto di spostamenti tra regioni, zone rosse, bar e ristoranti aperti ma non durante le festività. #DpcmNatale, l… - Notiziedi_it : Nuovo Dpcm Natale 2020: le regole per gli spostamenti, lo shopping, il cenone e il veglione -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale Dpcm Natale: la Lombardia si prepara alle feste nell'era Covid IL GIORNO "Speriamo nelle vendite di Natale"

In attesa del Dpcm del mese di dicembre i commercianti sperano nelle vendite dei giorni di Natale per la ripresa commerciale. Nulla è dato per certo sulla riapertura di negozi e ristoranti dal prossim ...

Imperia, in vista del Natale il Comune stanzia 19 mila euro per il museo del Presepe del Maragliano

I fondi serviranno per l’acquisto di un software multimediale che ripristinerà lo 'spettacolo' della bacheca che ad oggi non è funzionante. L'assessore Roggero: "Valorizzazione del nostro patrimonio c ...

In attesa del Dpcm del mese di dicembre i commercianti sperano nelle vendite dei giorni di Natale per la ripresa commerciale. Nulla è dato per certo sulla riapertura di negozi e ristoranti dal prossim ...I fondi serviranno per l’acquisto di un software multimediale che ripristinerà lo 'spettacolo' della bacheca che ad oggi non è funzionante. L'assessore Roggero: "Valorizzazione del nostro patrimonio c ...