‘Domenica Live’, Paola Caruso delusa dalla sua mamma biologica: “Voglio capire veramente cosa c’è sotto, lei non ha detto la verità” (Di domenica 22 novembre 2020) Questo pomeriggio, Paola Caruso è stata ospite a Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso, la showgirl ha affrontato l’argomento relativo alle perplessità che ha incontrato nel rapporto con Imma, la sua madre biologica. Infatti, la Caruso ha spiegato alla conduttrice che è rimasta delusa dal fatto che sua madre l’abbia cercata solo dopo 35 anni e non prima: Io sono anni che dico che sono stata adottata e, secondo me, lei ha aspettato perché forse prima era viva sua madre e probabilmente per qualche motivo che io non conosco lei non poteva avvicinarsi a me. Lei (Imma) ha dichiarato che quando si è risvegliata dall’anestesia nella sala operatoria ha sentito chiamare il signor Caruso che è entrato e l’ha accarezzata. Se tu hai questo nome Caruso nella testa, non ... Leggi su isaechia (Di domenica 22 novembre 2020) Questo pomeriggio,è stata ospite a Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso, la showgirl ha affrontato l’argomento relativo alle perplessità che ha incontrato nel rapporto con Imma, la sua madre. Infatti, laha spiegato alla conduttrice che è rimastadal fatto che sua madre l’abbia cercata solo dopo 35 anni e non prima: Io sono anni che dico che sono stata adottata e, secondo me, lei ha aspettato perché forse prima era viva sua madre e probabilmente per qualche motivo che io non conosco lei non poteva avvicinarsi a me. Lei (Imma) ha dichiarato che quando si è risvegliata dall’anestesia nella sala operatoria ha sentito chiamare il signorche è entrato e l’ha accarezzata. Se tu hai questo nomenella testa, non ...

