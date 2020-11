Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier (Di domenica 22 novembre 2020) La diretta dell’undicesima puntata Nella puntata di oggi 22 novembre, ci saranno tanti ospiti in studio e in collegamento a Domenica In, con la conduzione di Mara Venier. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato alla finalissima di Ballando con le stelle, in collegamento i cinque giudici del programma: il Presidente della Giuria Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Presente anche il vincitore della 15^ edizione di Ballando con le stelle, Gilles Rocca. Insieme a lui e alla sua ballerina Lucrezia Lando, anche gli altri protagonisti come Alessandra Mussolini e Costantino Della Gherardesca. Man mano, nel corso della diretta, si collegherà il resto dei concorrenti a sorpresa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 novembre 2020) La diretta dell’undicesima puntata Nella puntata di oggi 22 novembre, ci saranno tantiin studio e in collegamento aIn, con la conduzione di. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato alla finalissima di Ballando con le stelle, in collegamento i cinque giudici del programma: il Presidente della Giuria Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Presente anche il vincitore della 15^ edizione di Ballando con le stelle, Gilles Rocca. Insieme a lui e alla sua ballerina Lucrezia Lando, anche gli altri protagonisti come Alessandra Mussolini e Costantino Della Gherardesca. Man mano, nel corso della diretta, si collegherà il resto dei concorrenti a sorpresa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con ...

