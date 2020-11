Domenica In – Anticipazioni 22 novembre – Gli ospiti

(Di domenica 22 novembre 2020)In e Mara Venier tornano nel primo pomeriggio di Rai 1 con una nuova puntata che andrà in onda il 222020. Chi ci sarà questa volta nel salotto della zia d’Italia? Ancora una volta diversi, fra volti noti e da scoprire. LediIn accendono le luci sulla finalissima di Ballando con le Stelle 2020 che ha permesso a Gilles Rocca e Lucrezia Lando di ricevere la coppa del campione. Spazio anche al nuovo ruolo di Elena Sofia Ricci e molti altri ancora.In,222020 La nuova puntata regalerà uno spazio speciale a Ballando con le Stelle 2020: il programma di Milly Carlucci ha chiuso i battenti della nuova edizione poche ore fa, oltre l’1 di notte. In collegamento nel salotto di zia ...

1candemsi26 : RT @fanpage: Le anticipazioni di #Daydreamer - fanpage : Le anticipazioni di #Daydreamer - souslesfeuilles : La domenica è l'unico giorno in cui guardo la TV in orario diurno e ogni volta è un trauma. Al tg hanno dato delle… - TvCircle1 : È tempo di anticipazioni: 22/11 - gli ospiti della #Domenica Televisiva! - controcampus : Sorprese e le 5 sfere con... #MassimilianoMorra e fidanzata risponderanno alle domande...!? -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Anticipazioni

Serie TV: cosa vedere durante il lockdown Con Teresa Monaco, direttore editoriale di cinematographe.it, abbiamo consigliato qualche serie TV da vedere (o rivedere) in una domenica di lockdown ... i ...Domenica In, anticipazioni del 22 novembre 2020 e gli ospiti che vedremo in studio nella nuova puntata: scopri tutti i nomi.