Direttore dello Spallanzani contro mancata riapertura palestre a dicembre

Arriva un parere autorevole oggi 22 novembre, a proposito di un argomento delicato come la mancata riapertura palestre a dicembre qui in Italia. La seconda ondata di contagi Covid, infatti, pare farsi sentire soprattutto in questo settore, al punto che tra le misure adottate dal governo con il nuovo DPCM in arrivo ad inizio dicembre con ogni probabilità non ci sarà alcuna apertura (anche in termini metaforici) per i centri sportivi. Del resto, ve lo avevo anticipato già qualche giorno fa con un altro articolo sul tema. Le parole del Direttore dello Spallanzani contro la mancata riapertura palestre a dicembre

Ultime Notizie dalla rete : Direttore dello Il direttore dello "Spallanzani" chiede la riapertura dei centri sportivi Tuttocampo Il direttore dell'ufficio scolastico contro il sindaco di Messina: "Contagi nelle scuole limitati"

Nessun focolaio e basso numero di contagi. In altre parole: la chiusura delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo a Messina sarebbe ingiustificato o quantomeno una misura precauzionale eccessiva. I ...

Commissario alla Sanità in Calabria, anche D’Andrea rinuncia: a sorpresa spunta Bevere

Tra i più quotati manager nazionali della “salute", era già stato chiamato in Calabria dalla Santelli per riordinare e “ripulire” la Sanità ...

