DIRETTA Verona Sassuolo – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 22 novembre 2020) Ottimo l’avvio di Verona e Sassuolo rende la sfida odierna che avrà inizio alle 15.00 particolarmente interessante ed importante per entrambe: le due compagini si affronteranno allo stadio Bentegodi di Verona in occasione dell’8° giornata di campionato. Le scelte degli allenatori Scelte obbligate per Juric: in difesa terzetto composto da Cetin, Magnani e Ceccherini Colley e Dimarco rispettivamente sulla fascia destra e sinistra del campo visto che Lazovic è positivo al Covid, Tameze e Ilic in mediana con Barak e Zaccagni a supportare Zaccagni. Qualche assenza importante anche per De Zerbi che non potrà schierare Caputo e Defrel, Raspadori agirà da punta dopo i due gol con l’Under 21, supportato da Berardi, Djuricic e Boga. Formazioni ufficiali Verona (3-4-2-1): Silvestri; ... Leggi su giornal (Di domenica 22 novembre 2020) Ottimo l’avvio dirende la sfida odierna che avrà inizio alle 15.00 particolarmente interessante ed importante per entrambe: le due compagini si affronteranno allo stadio Bentegodi diin occasione dell’8° giornata di campionato. Le scelte degli allenatori Scelte obbligate per Juric: in difesa terzetto composto da Cetin, Magnani e Ceccherini Colley e Dimarco rispettivamente sulla fascia destra e sinistra del campo visto che Lazovic è positivo al Covid, Tameze e Ilic in mediana con Barak e Zaccagni a supportare Zaccagni. Qualche assenza importante anche per De Zerbi che non potrà schierare Caputo e Defrel, Raspadori agirà da punta dopo i due gol con l’Under 21, supportato da Berardi, Djuricic e Boga.(3-4-2-1): Silvestri; ...

