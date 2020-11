DIRETTA Sampdoria Bologna – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

(Di domenica 22 novembre 2020) Ladi Ranieri vorrà rispondere all’ultima sconfitta che ha interrotto un’ottima serie positiva di risultati con un successo oggi, contro il, dove i doriani affronteranno il, che invece sta trovando qualche difficoltà in più del previsto. Fischio d’inizio alle ore 15.00 domenica 22 novembre. Le scelte degli allenatori Qualche problema di formazione attende Ranieri: niente Augello, Keita Balde e Tonelli, in difesa la spuntano Yoshida e Colley, con Bereszynski e Regini esterni bassi, a centrocampo Thorsby affiancherà Ekdal con esterni alti presidiati da Candreva e Jankto. Coppia d’attacco Quagliarella-Gabbiadini.schierato con Skorupski tra i pali, De Silvestri e Hickey terzini e Danilo e Tomiyasu centrali difensivi. Linea mediana con Schouten, Svanberg, e trequarti sorretta da Orsolini, ...

infoitsalute : Hesgoal Sampdoria-Bologna, pronostico e straming gratis: la Diretta LIVE - infoitsalute : Dove vedere Sampdoria-Bologna, streaming gratis e diretta tv Sky o Dazn? - infoitsalute : Diretta Sampdoria Bologna/ Streaming video tv: sfida equilibrata? (Serie A) - Pall_Gonfiato : Ecco le informazioni per seguire #Sampdoria-#Bologna. - infoitsalute : SAMPDORIA-BOLOGNA oggi in tv: canale, orario e diretta streaming -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Sampdoria

Al “Ferraris” di Genova, Sampdoria-Bologna si affrontano per l’ottava giornata di campionato. Le probabili formazioni con le scelte di Ranieri e Mihajlovic Vincere per riprendere la marcia: Sampdoria- ...Sky o Dazn? Domenica 22 novembre è la volta di Sampdoria-Bologna gara della 8^ giornata di Serie A: orario partita e dove vederla in tv e streaming L’ottava giornata del campionato di Serie A prevede ...