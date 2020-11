Diretta Roma-Parma ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 22 novembre 2020) Roma - La Roma di Fonseca riceve il Parma allo stadio Olimpico per l'ottava giornata di Serie A . I giallorossi hanno collezionato 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornata e condividono il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020)- Ladi Fonseca riceve ilallo stadio Olimpico per l'ottava giornata di Serie A . I giallorossi hanno collezionato 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornata e condividono il ...

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata numero 11 di #propagandalive - ansacalciosport : Diretta Serie A: Roma Parma. Si giocano alle 15 di domenica anche Sampdoria-Bologna, Verona-Sassuolo e Verona-Sassu… - Pino__Merola : Covid Roma, 1.574 nuovi casi in 24 ore. DIRETTA - 1979_adriano : I fii stupidi de Roma so passati da gufa’ la Lazio a spera’ che se rompe L’aereo .. Invece de diretta live se colle… - salvione : Diretta Roma-Parma ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming -