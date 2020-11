Diretta Roma-Parma ore 15: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 22 novembre 2020) Roma - La Roma di Fonseca riceve il Parma allo stadio Olimpico per l'ottava giornata di Serie A . I giallorossi hanno collezionato 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate e condividono il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020)- Ladi Fonseca riceve ilallo stadio Olimpico per l'ottava giornata di Serie A . I giallorossi hanno collezionato 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate e condividono il ...

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata numero 11 di #propagandalive - SkyTG24 : Covid Roma, 1.574 nuovi casi in 24 ore. DIRETTA - MessinaMag : All’undicesima puntata di “Domenica In”, in onda domenica 22 novembre su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Fri… - SkySport : Roma-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySerieA #SerieA #SkySport #RomaParma - sportli26181512 : Risultati Serie A, la diretta LIVE dell'ottava giornata: Oltre a Roma e Inter, impegnate rispettivamente contro Par… -