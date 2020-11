DIRETTA Roma Parma – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 22 novembre 2020) La Roma vuole proseguire nell’ottima striscia di risultati positiva messa in evidenza prima della pausa, affrontando oggi un avversario comunque impegnativo come il Parma di LIVErani, che sarà ospite del match relativo all’8° giornata di campionato di Serie A 2020/21, in scena alle ore 15.00 domenica 22 novembre. Le scelte degli allenatori Dzeko è ancora fermo a causa del coronavirus: riecco quindi Borja Mayoral, confermati invece Pedro e Mkhitaryan. Spinazzola e Karsdorp presidieranno gli esterni, Villar e Veretout scelti per la mediana, mentre in difesa Mancini, Cristante e Ibanez davanti a Mirante. Ritorna il duo offensivo Gervinho-Inglese per LIVErani, assistiti da un centrocampo composto da Kucka, Cyprien e Kurtic, non convocato Hernani per problemi fisici. Formazioni ... Leggi su giornal (Di domenica 22 novembre 2020) Lavuole proseguire nell’ottima striscia di risultati positiva messa in evidenza prima della pausa, affrontando oggi un avversario comunque impegnativo come ildirani, che sarà ospite del match relativo all’8° giornata di campionato di Serie A 2020/21, in scena alle ore 15.00 domenica 22 novembre. Le scelte degli allenatori Dzeko è ancora fermo a causa del coronavirus: riecco quindi Borja Mayoral, confermati invece Pedro e Mkhitaryan. Spinazzola e Karsdorp presidieranno gli esterni, Villar e Veretout scelti per la mediana, mentre in difesa Mancini, Cristante e Ibanez davanti a Mirante. Ritorna il duo offensivo Gervinho-Inglese perrani, assistiti da un centrocampo composto da Kucka, Cyprien e Kurtic, non convocato Hernani per problemi fisici....

