DIRETTA Napoli Milan – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 22 novembre 2020) Il match che chiude ufficialmente l'8° giornata di Serie A 2020/21 è l'interessante scontro tra Napoli e Milan, che si sfideranno allo stadio San Paolo alle ore 20.45 domenica 22 novembre. Le scelte degli allenatori Sarà Mertens a riprendersi il ruolo di attaccante puro, dopo l'infortunio subito da Osimhen in nazionale: il belga sarà supportato da Politano, Lozano e Insigne. In mediana ce l'ha fatta Bakayoko, alle prese con problemi fisici ma in grado di giocare dal 1?. Difesa a 4 classica con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui. Pioli non potrà ovviamente schierare Leao, infortunato, al suo posto è pronto Rebic che assieme a Saelemaekers e Calhanoglu supporterà il sempreverde Ibrahimovic. A centrocampo Bennacer e Kessié. Formazioni ufficiali Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, ...

