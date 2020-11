DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: ultima gara dell’anno, gli italiani vogliono lasciare il segno (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP3 – La cronaca delle qualifiche – La classifica del Mondiale MotoGP 2020 – La presentazione della gara – La cronaca del warm-up Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo, quattordicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020. Sulla splendida pista di Portimao i protagonisti della classe regina saranno impegnati (dalle ore 15.00 italiane) nell’ultima gara della stagione. Il titolo, com’è ben noto, è già finito meritatamente nelle mani di Joan Mir, per cui come si suol dire “liberi tutti” sul tracciato dell’Algarve, per una corsa che si annuncia quanto mai emozionante, e non ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP3 – La cronaca delle qualifiche – La classifica del Mondiale2020 – La presentazione della– La cronaca del warm-up Buongiorno e benvenuti alladel Gran Premio del, quattordicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale2020. Sulla splendida pista di Portimao i protagonisti della classe regina saranno impegnati (dalle ore 15.00 italiane) nell’della stagione. Il titolo, com’è ben noto, è già finito meritatamente nelle mani di Joan Mir, per cui come si suol dire “liberi tutti” sul tracciato dell’Algarve, per una corsa che si annuncia quanto mai emozionante, e non ...

SkySportMotoGP : ARENAS CAMPIONE, MA CHE SOFFERENZA! ???? Applausi per una rimonta incredibile, @TonyArbolino! Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? FUGA PER LA VITTORIA DI FERNANDEZ (?? #Moto3) ???? Rimonta da paura per Arbolino ma non basta Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? MIR È CAMPIONE DEL MONDO ?? ? Primo titolo MOTOGP per lo spagnolo ?????? IL MONDIALE 2020 È SUO? I risultati ?… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: I quattro contendenti al titolo sono vicini! (?? - 20 giri) ??????? #Gardner scappa in vetta Il LIVE ? - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ARENAS CAMPIONE, MA CHE SOFFERENZA! ???? Applausi per una rimonta incredibile, @TonyArbolino! Il resoconto ? https://t.c… -