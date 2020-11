DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: Oliveira scatta bene davanti a Morbidelli, Valentino Rossi 17° (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -23 Mir ha perso tante posizioni per un contatto con Zarco, il campione del mondo precipita in 28a posizione. Out Brad Binder che cade con la KTM! -24 si ferma Bagnaia! Il pilota della Ducati procede lentamente tenendosi un braccio. Non si capisce cosa possa essere successo… -25 giri: OLIVEira prova subito a scappare, alle sue spalle Morbidelli, Miller, Crutchlow, Espargarò Pol e Rins, Rossi 17mo PARTENZA – scatta bene OLIVEira che prende per primo curva 1, alle sue spalle Morbidelli e Miller 15.00 Pochi secondi e sarà GP del Portogallo! 14.59 I piloti sono impegnati sui sali-scendi della pista lusitana, tra poco saranno di nuovo sulla griglia 14.58 Si parte per il giro di ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-23 Mir ha perso tante posizioni per un contatto con Zarco, il campione del mondo precipita in 28a posizione. Out Brad Binder che cade con la KTM! -24 si ferma Bagnaia! Il pilota della Ducati procede lentamente tenendosi un braccio. Non si capisce cosa possa essere successo… -25 giri: Oira prova subito a scappare, alle sue spalle, Miller, Crutchlow, Espargarò Pol e Rins,17mo PARTENZA –ira che prende per primo curva 1, alle sue spallee Miller 15.00 Pochi secondi e sarà GP del! 14.59 I piloti sono impegnati sui sali-scendi della pista lusitana, tra poco saranno di nuovo sulla griglia 14.58 Si parte per il giro di ...

SkySportMotoGP : BASTIANINI CE L’HA FATTA? (?? #Moto2) ???? Alla Bestia basta il 5° posto per il titolo? Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ARENAS CAMPIONE, MA CHE SOFFERENZA! ???? Applausi per una rimonta incredibile, @TonyArbolino! Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? FUGA PER LA VITTORIA DI FERNANDEZ (?? #Moto3) ???? Rimonta da paura per Arbolino ma non basta Il resoconto ?… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Gran Premio di #MotoGP a Portimao. La diretta della gara con commenti, analisi, tempi e classifica in… - paoloangeloRF : L'ultimo GP di Dovizioso in Ducati: la gara LIVE -