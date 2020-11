DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: Miguel Oliveira vince in casa su Miller e Morbidelli, Dovizioso 6°, Valentino Rossi 12° (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 SI CHIUDE QUI LA STAGIONE DEL MOTOMONDIALE! Grazie per avere seguito con noi questo campionato così sofferto ma sempre vivo e spettacolare! Ora pausa invernale per tutti, ci rivediamo a febbraio per i test! Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata! 15.46 LA CLASSIFICA FINALE DEL MONDIALE MotoGP 1 JOAN MIR SUZUKI 171 PUNTI 2 FRANCO Morbidelli YAMAHA PETRONAS 158 PUNTI 3 ALEX RINS SUZUKI 139 PUNTI 4 ANDREA Dovizioso DUCATI 135 PUNTI 15.45 Miguel OLIVEira, quindi, vince in casa dominando, sul podio con lui Jack Miller e Franco Morbidelli. Vinales si ferma a pochi millesimi dal decimo posto, con Rossi in scia. ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 SI CHIUDE QUI LA STAGIONE DEL MOTOMONDIALE! Grazie per avere seguito con noi questo campionato così sofferto ma sempre vivo e spettacolare! Ora pausa invernale per tutti, ci rivediamo a febbraio per i test! Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata! 15.46 LA CLASSIFICA FINALE DEL MONDIALE1 JOAN MIR SUZUKI 171 PUNTI 2 FRANCOYAMAHA PETRONAS 158 PUNTI 3 ALEX RINS SUZUKI 139 PUNTI 4 ANDREADUCATI 135 PUNTI 15.45ira, quindi,indominando, sul podio con lui Jacke Franco. Vinales si ferma a pochi millesimi dal decimo posto, conin scia. ...

