DIRETTA Fiorentina Benevento – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 22 novembre 2020) La "nuova" Fiorentina di Cesare Prandelli affronterà il Benevento di Filippo Inzaghi in occasione della prima partita domenicale dell'8° giornata di Serie A 2020/21. Il match andrà in scena allo stadio Franchi di Firenze alle ore 12.30 domenica 22 novembre. Le scelte degli allenatori Prandelli opterà per un 4-3-3 per il suo nuovo esordio sulla panchina dei gigliati: Amrabat, Pulgar e Castrovilli a centrocampo, difesa composta da Caceres e Milenkovic centrali a difendere i Dragowski, Pezzella e Biraghi esterni bassi. Vlahovic sarà supportato da Kouamé e Ribery. Inzaghi non cambierà il proprio schema, con linea difensiva a 4 composta da Montipò tra i pali, Letizia, Glik, Caldirola e Barba, vista l'assenza di Dabo causa covid, scelta quasi obbligata in mediana con Hetemaj, Schiattarella e Ionita, Roberto Insigne e Sau assisteranno l'unica punta ...

