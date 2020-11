Diletta Leotta devastante: gonnella corta, stivali e calze sexy – FOTO (Di domenica 22 novembre 2020) La conduttrice di DAZN, Diletta Leotta è tornata sotto i riflettori con un outfit molto ammirevole: fan in delirio La giornalista sportiva, nonchè inviata dell’emittente televisiva in streaming, DAZN, Diletta Leotta è tornata a dettare la cosiddetta “legge del gol”. La fantastica conduttrice siciliana è sempre più affascinante, ogni giorno che passa, quando si presenta davanti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) La conduttrice di DAZN,è tornata sotto i riflettori con un outfit molto ammirevole: fan in delirio La giornalista sportiva, nonchè inviata dell’emittente televisiva in streaming, DAZN,è tornata a dettare la cosiddetta “legge del gol”. La fantastica conduttrice siciliana è sempre più affascinante, ogni giorno che passa, quando si presenta davanti L'articolo proviene da YesLife.it.

gabrielescottin : RT @feetofap: Diletta Leotta #feet #toes #footfetish - TimmyTime073 : RT @CelebHeaven: Diletta Leotta - CelebHeaven : Diletta Leotta - RandagioRosNer : @irepoc85 @DAZN_IT @tusiquevales_it Io?? No a me la Leotta non mi diletta.. lo sai.. - PDUmorista : Non mi aspettavo Diletta Leotta come testimonial di Intimissimi. Per me è più da Tettenis. #Intimissimi #dilettaleotta -