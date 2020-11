"Digitale per promuovere il patrimonio culturale italiano": così Laura Moro, direttrice della Digital Library del MiBACT durante la trasmissione della terza giornata del WMF 2020 (Di domenica 22 novembre 2020) Rimini, 22 nov. (Adnkronos) - Digitale come strumento fondamentale per lo sviluppo del patrimonio culturale italiano. Questo uno dei temi affrontati ieri, 21 novembre, durante la trasmissione in diretta della terza e ultima giornata del WMF - il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale. “Le nuove generazioni conosceranno il patrimonio culturale soprattutto attraverso il Digitale, attivando così un processo di interscambio, condivisione e crescita fino ad oggi pressoché sconosciuto”. Ne è convinta Laura Moro, dallo scorso marzo direttore ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Rimini, 22 nov. (Adnkronos) -come strumento fondamentale per lo sviluppo del. Questo uno dei temi affrontati ieri, 21 novembre,lain direttae ultimadel WMF - il più grande Festival sull'Innovazionee Sociale. “Le nuove generazioni conosceranno ilsoprattutto attraverso il, attivandoun processo di interscambio, condivisione e crescita fino ad oggi pressoché sconosciuto”. Ne è convinta, dallo scorso marzo direttore ...

