Didattica a distanza: giga gratis agli studenti da Tim, Vodafone e WindTre (Di domenica 22 novembre 2020) Didattica a distanza senza consumare gigabyte di traffico della propria tariffa mobile. La pandemia con conseguente isolamento degli studenti di tante regioni italiane in zona rossa ha spinto gli operatori, anche sotto invito del Governo, a fornire dati gratuiti per navigare. L’intento sarebbe quello di fornire ai ragazzi costretti a studiare da casa senza avere un abbonamento a banda larga o ultralarga sul fisso, ma quanti saranno mai? Probabilmente pochissimi, ma è pur sempre un modo di aiutare chi ne ha più bisogno anche se a giovarne saranno anche coloro che hanno una connessione sul fisso di casa. A mancare all’appello è iliad, mentre Tim, Vodafone e Wind Tre hanno accolto l’invito del Governo escludendo le piattaforme di Didattica a distanza dal consumo dei ... Leggi su pantareinews (Di domenica 22 novembre 2020)senza consumarebyte di traffico della propria tariffa mobile. La pandemia con conseguente isolamento deglidi tante regioni italiane in zona rossa ha spinto gli operatori, anche sotto invito del Governo, a fornire dati gratuiti per navigare. L’intento sarebbe quello di fornire ai ragazzi costretti a studiare da casa senza avere un abbonamento a banda larga o ultralarga sul fisso, ma quanti saranno mai? Probabilmente pochissimi, ma è pur sempre un modo di aiutare chi ne ha più bisogno anche se a giovarne saranno anche coloro che hanno una connessione sul fisso di casa. A mancare all’appello è iliad, mentre Tim,e Wind Tre hanno accolto l’invito del Governo escludendo le piattaforme didal consumo dei ...

ricpuglisi : A mio parere la foto che simboleggi la seconda ondata della pandemia #Covid19 in Italia dovrebbe essere questa: g… - caritas_milano : La didattica a distanza ha fortissimi limiti Aumenta le disuguaglianze sociali, produce isolamento e difficoltà re… - sole24ore : Didattica a distanza, ecco come attivare l’offerta per i Giga gratis agli studenti - giannifioreGF : Didattica a distanza: giga gratis agli studenti da #Tim, #Vodafone e #WindTre: - Mrstoscani : RT @MilaSpicola: Il problema non è la didattica in presenza o a distanza. Il problema è la didattica. (ogni riferimento all’assenza di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica distanza Azzolina: Ipotesi rientro graduale a scuola, ma la data è ancora incerta Orizzonte Scuola Scuola, la Dad senza consumare i gigabyte dell’abbonamento telefonico

Tre compagnie telefoniche hanno accolto l'invito del Governo ed escluderanno le piattaforme di didattica a distanza dal consumo di gigabyte ...

Torino, la lezione si fa sul marcipiedio. Il prof" I ragazzi volevano rivedersi"

I cubi si trasformano in banchi. Il marciapiede in classe. L'altoparlante come lavagna e le autorizzazioni dei genitori a mo' di registro. E gli esperimenti in presenza in una lezione di scienze. Alla ...

Tre compagnie telefoniche hanno accolto l'invito del Governo ed escluderanno le piattaforme di didattica a distanza dal consumo di gigabyte ...I cubi si trasformano in banchi. Il marciapiede in classe. L'altoparlante come lavagna e le autorizzazioni dei genitori a mo' di registro. E gli esperimenti in presenza in una lezione di scienze. Alla ...