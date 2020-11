Detenzione ai fini di spaccio, arrestato 24enne con mezzo etto di marijuana (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Michele di Serino (Av) – Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Serino che questa notte hanno tratto in arresto un 24enne di San Michele di Serino, ritenuto responsabile di Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, a seguito di attività info-investigativa i Carabinieri hanno individuato nel soggetto un possibile obiettivo d’interesse nella lotta alla droga. I sospetti hanno trovato conferma all’esito delle perquisizioni che hanno portato al ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Michele di Serino (Av) – Continua l’azione preventiva e repressiva alloed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispdella legalità. In tale contesto un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Serino che questa notte hanno tratto in arresto undi San Michele di Serino, ritenuto responsabile didi stupefacenti aidi. Nello specifico, a seguito di attività info-investigativa i Carabinieri hanno individuato nel soggun possibile obiettivo d’interesse nella lotta alla droga. I sospetti hanno trovato conferma all’esito delle perquisizioni che hanno portato al ...

