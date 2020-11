Demon’s Souls | guida ai boss | come battere il Falso Idolo

Leggi su tuttotek

(Di domenica 22 novembre 2020) In questo nuovo episodio della nostraaidivi spiegheremolo sfuggentedella torre di Latria In quanto a difficoltà, il nuovo remake dinon ha nulla da invidiare all’opera originale di From Software. Il mondo di gioco è infestato da temibili demoni e trappole insidiose, ma l’ostacolo più grande per la maggior parte dei giocatori sono i. Per questo motivo abbiamo deciso di creare unacompleta aidie in questo nuovo episodio vi spiegheremolo sfuggente...